Карвальо заявил, что Семак занимает особое место в его футбольной карьере

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо рассказал о своем отношении к экс-футболисту армейского клуба Сергею Семаку.

«Очень классный парень. Правда, я с ним поиграл не так много. Но именно Сергей отдал ассист на первый мой гол в России. И это было в игре со «Спартаком». Так что в моей футбольной истории Семак занимает особое место», — приводит слова Карвальо Sport24.

Семак выступал за ЦСКА в 1994-2004 годах, сейчас он является главным тренером «Зенита».

Бразилец выступал за московский клуб с 2004 по 2010 год. Вместе с командой он становился обладателем Кубка УЕФА-2004/05, дважды побеждал в чемпионате страны (2005, 2006) и четырежды выигрывал Кубок России (2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09).