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Сегодня, 04:24

Карвалью: «Моя семья и друзья обожают русскую водку»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвалью рассказал, что привозит своим бразильским друзьям из России.

«Должен признаться: кола мне нравится гораздо больше водки. Но вот моя семья и друзья обожают русскую водку. И всегда, когда путешествую, стараюсь привезти несколько бутылок. А сейчас я в России, так что уехать без водки точно не получится. Буду закупаться сразу после интервью. И кажется, мне придется купить для водки отдельный чемодан!» — цитирует Sport24 Карвалью.

Бразилец выступал за московский клуб с 2004-й по 2010 год. Вместе с командой он становился обладателем Кубка УЕФА-2004/05, дважды побеждал в чемпионате страны (2005, 2006) и четырежды выигрывал Кубок России (2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-20-karvalo-moya-semya-i-druzya-obozhayut-russkuyu-vodku-kogda-puteshestvuyu-starayus-privezti-neskolko-butylok
Даниэл Карвальо
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