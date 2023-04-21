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Карвалью: «Все, кто с Газзаевым когда-либо работал, называют его своим футбольным отцом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-полузащитник ЦСКА Даниэл Карвалью рассказал о работе с Валерием Газзаевым в московском клубе. Под руководством российского специалиста армейцы выиграли Кубок УЕФА в 2005 году.

«Наш знаменитый усач. Все, кто с ним когда-либо работал, называют Валерия своим футбольным отцом. И как отец всегда требует максимум от своих детей, так и Газзаев всегда требовал от нас максимум. Он вызывал уважение и восхищение. Газзаев вошел в историю. Мне кажется, в ЦСКА больше никогда не будет такого тренера, как он», — цитирует Sport24 Карвалью.

Даниэл Карвальо
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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