Карвалью: «Все, кто с Газзаевым когда-либо работал, называют его своим футбольным отцом»

Экс-полузащитник ЦСКА Даниэл Карвалью рассказал о работе с Валерием Газзаевым в московском клубе. Под руководством российского специалиста армейцы выиграли Кубок УЕФА в 2005 году.

«Наш знаменитый усач. Все, кто с ним когда-либо работал, называют Валерия своим футбольным отцом. И как отец всегда требует максимум от своих детей, так и Газзаев всегда требовал от нас максимум. Он вызывал уважение и восхищение. Газзаев вошел в историю. Мне кажется, в ЦСКА больше никогда не будет такого тренера, как он», — цитирует Sport24 Карвалью.