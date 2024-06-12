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Сегодня, 07:08

Каряка: «В «Зените» Козлов будет сидеть на лавке, а в его возрасте нужно больше играть»

Алина Савинова
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Бывший футболист сборной России Андрей Каряка поделился мнением о том, стоит ли полузащитнику «Балтики» Даниле Козлову переходить в «Зенит».

«Козлов может заиграть в российском топ-клубе. Данила — перспективный футболист, во втором круге усилил «Балтику», запомнился яркой игрой. Со временем все может быть. Стоит ли ему переходить в «Зенит»? В таком юном возрасте желательно больше играть. В «Зените» он будет сидеть год или два, а потом уйдет в аренду. Петербуржцам нужны боеспособные футболисты. У «Зенита» хороший состав», — приводит «РБ Спорт» слова Каряки.

Козлов является воспитанником «Зенита». В минувшем сезоне 19-летний полузащитник провел 10 матчей в РПЛ за «Балтику», в которых отметился 2 голами и 4 результативными передачами. У петербуржцев есть приоритетное право выкупа футболиста у калининградской команды.

Источник: РБ Спорт
Андрей Каряка
Футбол
ФК Балтика
ФК Зенит
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