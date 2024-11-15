Каряка заявил, что был удивлен уходу Корниленко из «Крыльев Советов»

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Бывший футболист «Крыльев Советов» Андрей Каряка поделился мнением об отставке спортивного директора самарского клуба Сергея Корниленко.
«Точных причин ухода Корниленко из «Крыльев» я не знаю. Но, честно говоря, был удивлен этому. Сергей давно там работал. Он — одна из легенд Самары. Но повторюсь, причин этого ухода я не знаю», — приводит слова Каряки Legalbet.by.
Корниленко занимал пост спортивного директора «Крыльев Советов» с августа 2020 года. 31 октября стало известно о его уходе из самарского клуба.
После первого круга «Крылья» занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков.