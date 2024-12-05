Кассьерра заявил, что игроки «Зенита» уже забыли о поражении от «Крыльев Советов»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра поделился эмоциями относительно поражения своей команды от «Крыльев Советов» (2:3) в матче 17-го тура РПЛ.

— Мы прекрасно понимаем, что упустили возможность победить в домашних стенах, порадовать болельщиков. Но это уже прошлое. Сейчас важный матч впереди. Мы очень хорошо проводим эту тренировочную неделю. Максимально настроены на то, чтобы порадовать болельщиков в субботу своей игрой и победить в заключительном матче этого года.

«Зенит» сыграет с «Акроном» в рамках 18-го тура чемпионата России 7 декабря, начало — в 16.30 по московскому времени.