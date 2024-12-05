Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:55

Кассьерра заявил, что игроки «Зенита» уже забыли о поражении от «Крыльев Советов»

Алексей Михайлов
Telegram Дзен

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра поделился эмоциями относительно поражения своей команды от «Крыльев Советов» (2:3) в матче 17-го тура РПЛ.

— Мы прекрасно понимаем, что упустили возможность победить в домашних стенах, порадовать болельщиков. Но это уже прошлое. Сейчас важный матч впереди. Мы очень хорошо проводим эту тренировочную неделю. Максимально настроены на то, чтобы порадовать болельщиков в субботу своей игрой и победить в заключительном матче этого года.

«Зенит» сыграет с «Акроном» в рамках 18-го тура чемпионата России 7 декабря, начало — в 16.30 по московскому времени.

Матео Кассьерра
ФК Зенит
Читайте также
Международная федерация тяжелой атлетики заявила о возвращении России на турниры
Врач-диетолог и телеведущий Алексей Ковальков скончался в возрасте 62 лет
СМИ сообщили о телефонном разговоре начальников генштабов ВС РФ и США
WSJ узнала о планах Украины заявить о готовности к миру
Министр вручил кубок Тюкавину. Что произошло на церемонии «Джентльмен года»-2024
1500 фото парализованного Шумахера грозился опубликовать его бывший охранник
Материалы сюжета РПЛ, 18-й тур: «Краснодар» — «Локомотив» и другие матчи
Почему «Зенит» станет чемпионом. Три главные причины
Почему «Зенит» не станет чемпионом. Семак так и не решил проблему, которая тянется с весны
Семак: «У «Зенита» нет чемпионской игры? А что это значит? Кто знает, с удовольствием обсудим»
Семак: «Алип не сможет сыграть с «Акроном», Латышонок готовится к матчу»
Алдонин — об интересе «Монако» к Файзуллаеву: «Перспективы такого перехода есть»
Гафин обратился к получившему награду «Джентльмен года» Тюкавину: «Ждем, как ты поднимешь трофей над своей головой»
Сегодня
Вчера
Неделя