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Сегодня, 14:40

Кашчелан прокомментировал свой уход из «Пари НН» после увольнения Илича

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Бывший тренер «Пари НН» Младен Кашчелан рассказал о своем уходе после увольнения Саши Илича с поста главного тренера команды.

«Это было решение клуба и нового главного тренера, который привез свой тренерский штаб. Хотя я и сам думаю, что для меня лучшим решением было уйти. Тем более что свое будущее я связываю со самостоятельной работой главным тренером. Наверное, это был идеальный момент, чтобы отсоединиться и начать свой путь. Предложения остаться в штабе Гончаренко мне не поступали», — сообщил Кашчелан Metaratings.ru.

Кашчелан начал работу в тренерском штабе нижегородского клуба в августе 2023 года, завершив игровую карьеру. После увольнения Саши Илича 5 октября Кашчелан вместе с другими ассистентами покинул команду.

9 октября команду возглавил Виктор Гончаренко. Контракт с 47-летним специалистом заключен на два года. После 14 туров «Пари НН» занимает 9-е место в РПЛ.

Источник: Metaratings.ru
Младен Кашчелан
ФК Пари НН (Нижний Новгород)

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