Кашчелан заявил, что может остаться в структуре «Балтики»

Бывший полузащитник «Балтики» Младен Кашчелан заявил, что после завершения карьеры игрока раздумывает над предложением калининградцев остаться в системе клуба.

«Об этом мы разговариваем. Думаю, в ближайшие недели решим, что будем делать дальше. Пока не хочу входить в конкретику, но есть определенное предложение, которое требует много сил, времени и энергии. Не знаю, насколько для меня все это возможно на данный момент», — цитирует Кашчелана Metaratings.ru.

Кашчелан выступал за «Балтику» с 2019 по 2023 год. В минувшем сезоне он провел 20 матчей в первой лиге. По итогам сезона калининградская команда заняла второе место в ФНЛ и вышла в РПЛ.