Кашчелан: «Во всех странах Европы меня спрашивают, почему Захарян еще не уехал»

Агент Марияна Кашчелан рассказала об интересе европейских клубов к российским игрокам.

«Все молодые и известные игроки премьер-лиги изучаются многими ведущими клубами Европы. Но больше всего разговоров о Захаряне. Во всех странах Европы у меня спрашивают, почему он еще не уехал и где будет теперь играть. Мне даже смешно, как будто я его агент. Но в Европе к нему реально высокий интерес. Думаю, ему пора ехать и пробовать себя в Европе, пока им так интересуются», — цитирует агента Metaratings.ru.

Захарян является воспитанником «Динамо». В минувшем сезоне 20-летний футболист провел 37 матчей за бело-голубых во всех турнирах, отметился 5 голами и 10 результативными передачами.