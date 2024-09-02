Каштанов назвал ненормальными результаты «Факела»

Нападающий «Факела» Алексей Каштанов после матча 7-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:4) прокомментировал матч и свою адаптацию в команде.

Ранее форвард перешел в воронежский клуб из «Урала» на правах аренды.

«Я познакомился с ребятами. Провел тренировки с командой. Конкуренция — это хорошо, мне хватит меньше двух недель паузы, чтобы набрать форму. Почему такой сегодня результат? Мы много где не успевали. Надо не бояться играть один в один, нужно готовиться и исправлять ситуацию. Но то, что сейчас у нас происходит, ненормально. Нам надо забыть все это и двигаться дальше», — цитирует Каштанова «РБ Спорт».

Команда Валерия Карпина набрала 11 очков и переместилась на 7-е место в таблице РПЛ. «Факел» остался на 16-й позиции с 4 баллами.

В следующем матче «Ростов» сыграет в гостях с «Краснодаром», а «Факел» примет «Пари НН». Обе встречи пройдут 14 сентября.