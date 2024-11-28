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Сегодня, 09:45

Каштанов: «Не готов сказать, что «Факел» победил бы Бруней и Сирию»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Нападающий «Факела» Алексей Каштанов в интервью «СЭ» рассказал, почему нужно приезжать в сборную России даже на матчи с Брунеем и Сирией.

— А вы смотрели встречи с Брунеем и Сирией?

— Ну да.

— И как вам?

— Да я не сторонник кого-то критиковать или кому-то угождать. Это сборная России. Нужно учитывать, в каких реалиях мы сегодня живем. Дай бог, чтобы все в итоге наладилось. Нужно отдать должное ребятам, которые приезжают в национальную команду, выкладываются. Да, уровень соперников, наверное, не совсем тот... Но что поделать? Важно всегда оставаться профессионалом. Сейчас в сборной много молодых игроков. Например, Батраков. Для них это хороший стимул проявить себя в матчах за национальную команду. А как им приятно пообщаться с Миранчуком, Головиным или Сафоновым! Расспросить, как там все устроено — во Франции, в MLS. Я бы с удовольствием с Алексеем пообщался. Как они восстанавливаются, что кушают, как выстроен тренировочный процесс? Разве это не любопытно? Я вообще стараюсь во всем искать плюсы.

— Миранчук теперь еще больше вырос в ваших глазах? Все-таки человек прилетел из-за океана на матчи с Брунеем и Сирией.

— Конечно. Ему же после товарищеских игр за сборную предстоял важный матч в MLS. Но он все равно прилетел сюда! Я вообще стараюсь смотреть обзоры игр с его участием. Он и передачи раздает, и голы забивает. И про сборную свою не забывает.

— Как бы ваш «Факел» сыграл с последними соперниками нашей сборной?

— С Брунеем и Сирией? Тяжело загадывать. Не так давно проводили товарищеский матч с «Торпедо-БЕЛАЗ». Все думали, что мы возьмем верх над белорусской командой, но этого не произошло. Было неприятно. Да, это контрольный поединок, но все равно хотелось победить. Никакой недооценки соперника с нашей стороны не было, но... Конечно, против Брунея и Сирии мы бы играли только на победу, однако не готов сказать, как бы все завершилось.

Алексей Каштанов и&nbsp;Джемал Табидзе в&nbsp;матче РПЛ &laquo;Факел&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo; Махачкала (1:1). «Когда работал в «Пятерочке», весил 115 кг». Каштанов — о «Факеле», Гончаренко и ипотеке

Футбол
Сборная России по футболу
ФК Факел (Воронеж)
Алексей Каштанов

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