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Сегодня, 10:15

Нападающий «Факела» Каштанов: «Когда возвращались из Грозного, это просто треш какой-то был!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Нападающий «Факела» Алексей Каштанов в интервью «СЭ» рассказал о сложных выездах его команды.

— Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе недавно в интервью «СЭ» сказал: «Команда третий сезон подряд добирается сначала семь-восемь часов на автобусе до Москвы, а потом летит рейсовыми самолетами до точки Б, где проводит гостевой матч. И точно так же возвращаемся. То есть мы тренируемся на несколько дней меньше, чем практически любой соперник. То же самое происходит с восстановлением. Нарушается весь тренировочный процесс, тем более в той ситуации, когда «Факел» борется за выживание, за сохранение прописки в РПЛ».

— Так и есть. Скажу вам больше. Когда возвращались из Грозного, это просто треш какой-то был! Я вообще не понимал, где нахожусь.

— Ничего себе.

— Ну да. Игра закончилась вечером. Утром, в пять или в шесть часов, вылетели в Москву. Долетели, а потом на автобусе по пробкам ехали в Воронеж. И оказались здесь где-то в 10 вечера...

— И как долго отходите от таких длительных поездок?

— Дня два-три.

— Тяжело тренироваться?

— Ну... Здесь такие же выезда получаются, как и во второй лиге у меня были. Ничем не отличаются.

— Хотите сказать, что такая логистика влияет на результаты команды?

— Не надо искать никаких оправданий! Вот приезжаешь ты в гости к «Локо». «РЖД- Арена», приятное поле, мячи не спущены. Тебя по телевизору показывают. Какие оправдания?! Ты в премьер-лиге играешь. Везде надо искать плюсы. Да, приходится довольно долго ехать на автобусе. Ну и что? Скачиваю фильмы, смотрю, узнаю что-то новое. Зачем психовать, расходовать свои эмоции? Раз мы столкнулись с такими условиями, значит, мы их приняли. Если тебе не нравится, просто не подписывай контракт с клубом и занимайся другим делом. В чем проблема? А раз ты на контракте, выходи на поле и играй достойно!

Алексей Каштанов и&nbsp;Джемал Табидзе в&nbsp;матче РПЛ &laquo;Факел&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo; Махачкала (1:1). «Когда работал в «Пятерочке», весил 115 кг». Каштанов — о «Факеле», Гончаренко и ипотеке

Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Алексей Каштанов

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