Каштанов заявил, что игроки «Урала» должны сами себя мотивировать

Нападающий «Урала» Алексей Каштанов считает, что футболисты должны самостоятельно мотивировать себя на хорошие выступления.

«Как Гончаренко нас мотивирует? Да дело не в Викторе Михайловиче! Почему он нас должен мотивировать?! Мы сами себя должны настроить. Мы получаем зарплату. Клуб нам платит вовремя деньги. Мы должны биться за клуб, за историю «Урала», за болельщиков», — цитирует Каштанова Sport24.

«Урал» на выезде сыграл вничью со «Спартаком» (0:0) в матче 22-го тура РПЛ. После ничьей екатеринбуржцы с 20 очками занимают 13-е место в турнирной таблице.