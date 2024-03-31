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Сегодня, 14:28

Каштанов заявил, что игроки «Урала» должны сами себя мотивировать

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Урала» Алексей Каштанов считает, что футболисты должны самостоятельно мотивировать себя на хорошие выступления.

«Как Гончаренко нас мотивирует? Да дело не в Викторе Михайловиче! Почему он нас должен мотивировать?! Мы сами себя должны настроить. Мы получаем зарплату. Клуб нам платит вовремя деньги. Мы должны биться за клуб, за историю «Урала», за болельщиков», — цитирует Каштанова Sport24.

«Урал» на выезде сыграл вничью со «Спартаком» (0:0) в матче 22-го тура РПЛ. После ничьей екатеринбуржцы с 20 очками занимают 13-е место в турнирной таблице.

Источник: Sport24
Футбол
ФК Урал
Алексей Каштанов
Виктор Гончаренко
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