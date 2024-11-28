Каштанов: «Факел» всем бой дает. Могли и «Зенит» обыграть»

Нападающий «Факела» Алексей Каштанов в интервью «СЭ» заявил, что пока его команда провалила лишь один матч в сезоне.

— Вы уже провели за «Факел» 10 матчей в РПЛ. В этих встречах ваша команда могла набрать больше очков?

— Если брать не только чемпионат, но и Кубок, то могли даже обыграть «Зенит». Много моментов было... В чемпионате имели все шансы Махачкалу дожать. С «Локо» обидно получилось. Пенальти на последних минутах. А так — ничейная игра. Это даже не обсуждается! За «Факел» я дебютировал в матче с «Ростовом», провел на поле 30 минут. Мы крупно проиграли — 1:4. Пришел в раздевалку и вообще не понимал, что происходит. Дончане просто издевались над нами всю игру! Как так?! Вот та встреча нам совсем не удалась. А всем остальным соперникам, считаю, дали бой. «Факел» показывает, что может достойно играть с нашими топовыми клубами.