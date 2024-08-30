Касинтура может сыграть против «Крыльев Советов»

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура сможет сыграть в матче 7-го тура РПЛ против «Крыльев Советов», сообщает «РБ Спорт».

По сведениям источника, восстановление 26-летнего ангольца, который получил травму в матче с «Ахматом», идет хорошо. С большой вероятностью он сможет сыграть против «Крыльев Советов».

В текущем сезоне Касинтура провел 7 матчей и заработал желтую карточку.

Матч «Крылья Советов» — «Динамо» Махачкала пройдет 1 сентября в Самаре и начнется в 17.30 мск.