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Сегодня, 08:04

Касинтура может сыграть против «Крыльев Советов»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура сможет сыграть в матче 7-го тура РПЛ против «Крыльев Советов», сообщает «РБ Спорт».

По сведениям источника, восстановление 26-летнего ангольца, который получил травму в матче с «Ахматом», идет хорошо. С большой вероятностью он сможет сыграть против «Крыльев Советов».

В текущем сезоне Касинтура провел 7 матчей и заработал желтую карточку.

Матч «Крылья Советов» — «Динамо» Махачкала пройдет 1 сентября в Самаре и начнется в 17.30 мск.

Эгаш Касинтура
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Крылья Советов (Самара)
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