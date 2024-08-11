Касинтура: Махачкалинское «Динамо» не поднималось из первой лиги, чтобы провести в РПЛ один сезон"

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура заявил, что в команде пока не смотря на положение в турнирной таблице РПЛ.

«Мы пока не смотрим на таблицу. Команда работает и старается прибавлять в качестве игры, агрессии и во всем остальном. Все понимают, что, когда команда первый раз играет на высшем уровне, то хочется сохранить прописку, как минимум. А дальше как получится. Сами понимаем, что не поднимались из первой лиги, чтобы провести всего лишь один сезон в РПЛ и вернуться обратно. Всем все понятно», — цитирует Касинтуру Sport24.

После 4 туров «Динамо» с 2 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.