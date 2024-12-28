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Сегодня, 09:15

Касинтура рассказал, как подарил 60 билетов друзьям на матч махачкалинского «Динамо» против «Краснодара»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура в интервью «СЭ» ответил на вопрос о принципиальности матчей против «Краснодара» (0:0).

— Какой матч самый запоминающийся?

— Первые игры, наш дебют в РПЛ. Наверное, и пресса, и болельщики даже не ожидали, что мы будем так достойно выступать. Тем, кто в нас не верил или недооценивал, мы доказали, что вышли в РПЛ для того, чтобы побеждать. Думаю, многих удивила наша игра. В матче с «Краснодаром» вообще после первого тайма могли вести 3:0, если бы реализовали все, как умеем. Вряд ли кто ожидал, что дебютант РПЛ будет так смело играть против «Краснодара» на его поле.

— Ты учился в КубГТУ, играл за любительские команды Краснодара. Матч с «быками» для тебя что-то особенное?

— Да. Много друзей пришло на игру. Человек 60 попросили билеты. Если бы вышли в РПЛ раньше, то еще больше было бы. Сейчас больше половины людей, с кем учился, уже разъехались.

— Всем помог с билетами?

— Да. Это было нетяжело. От клуба попросил 25 штук и сам докупил.

Эгаш Касинтура. «Таким судейством Махачкале говорят: «Вам здесь легко не будет — готовьтесь». Интервью Касинтуры

«Динамо» набрало 17 очков в 18 матчах и располагается на 11-й позиции в турнирной таблице чемпионата России.

Эгаш Касинтура
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Краснодар
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