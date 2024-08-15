Касинтура сообщил о приостановке процесса получения паспорта РФ

Сегодня, 08:54
Ангольский нападающий махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура ответил на вопрос «СЭ» о процессе получения паспорта РФ.
— Можете ли назвать причину, зачем вам российский паспорт?
— Я здесь долгое время нахожусь. Мне было бы намного проще, если бы получил гражданство. Пока процесс приостановлен, потому что законы поменялись. Нет возможности это сделать.
— В каком смысле поменялись? Насколько знаю, нужно прожить пять лет в стране.
— Там долгий процесс.
— Который приостановлен?
— Да.
В 2021 году Касинтура пополнил состав «Уфы», а в июле 2023-го перебрался в махачкалинский клуб. На счету ангольца 5 голов и 9 результативных передач в 37 матчах за «Динамо».