Касинтура сравнил Махачева и Нурмагомедова с Месси и Роналду

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура в интервью «СЭ» рассказал о роли Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева в жизни клуба.

— На ваши матчи заглядывают Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов. Общаетесь?

— Один раз только поболтали с Исламом, когда участвовали в челлендже. Но то, что они ходят на футбол и поддерживают команду, — очень важно. И ребята в команде видят своих кумиров. Когда Ислам или Хабиб говорят какие-то слова поддержки, дают советы, хочется прислушиваться. Потому что эти люди многого добились в своем деле. Их присутствие очень хорошо влияет на нас.

— Ты следишь за единоборствами теперь?

— Бои в UFC проходят поздно, я обычно сплю в это время. Но из-за того, что ребята в команде следят, сам начинаешь слушать их и интересоваться.

— Когда кто-то ночью дерется, уведомления в командном чате отключаешь?

— Я всегда выключаю звук на ночь. А когда ночью какой-то бой, то телефон точно в режиме «не беспокоить». Но на самом деле это то же самое, когда ты живешь в городе, где родился Месси или Роналду.

«Динамо» набрало 17 очков в 18 матчах и располагается на 11-й позиции в турнирной таблице чемпионата России.