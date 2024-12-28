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Сегодня, 10:00

Касинтура сравнил Махачева и Нурмагомедова с Месси и Роналду

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура в интервью «СЭ» рассказал о роли Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева в жизни клуба.

— На ваши матчи заглядывают Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов. Общаетесь?

— Один раз только поболтали с Исламом, когда участвовали в челлендже. Но то, что они ходят на футбол и поддерживают команду, — очень важно. И ребята в команде видят своих кумиров. Когда Ислам или Хабиб говорят какие-то слова поддержки, дают советы, хочется прислушиваться. Потому что эти люди многого добились в своем деле. Их присутствие очень хорошо влияет на нас.

— Ты следишь за единоборствами теперь?

— Бои в UFC проходят поздно, я обычно сплю в это время. Но из-за того, что ребята в команде следят, сам начинаешь слушать их и интересоваться.

— Когда кто-то ночью дерется, уведомления в командном чате отключаешь?

— Я всегда выключаю звук на ночь. А когда ночью какой-то бой, то телефон точно в режиме «не беспокоить». Но на самом деле это то же самое, когда ты живешь в городе, где родился Месси или Роналду.

Эгаш Касинтура. «Таким судейством Махачкале говорят: «Вам здесь легко не будет — готовьтесь». Интервью Касинтуры

«Динамо» набрало 17 очков в 18 матчах и располагается на 11-й позиции в турнирной таблице чемпионата России.

Эгаш Касинтура
ФК Динамо (Махачкала)
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