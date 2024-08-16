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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 13:05

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Касинтура: «Сегодня мы играем в РПЛ благодаря Бердыеву»

Зарина Халимхонова
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Полузащитник махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура рассказал «СЭ» о своем отношении к экс-тренеру команды Курбану Бердыеву.

«Чем крут Бердыев? Он простой человек, который заставляет тебя каждый день думать о футболе. Поэтому, работая с ним, невозможно стоять на месте. Чувствуешь, как каждый день развиваешься. Скорее всего, сегодня мы играем в РПЛ благодаря ему», — сказал Касинтура «СЭ».

В сезоне-2024/25 26-летний анголец провел 6 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Касинтура выступает за дагестанский клуб с июля 2023 года. Полузащитник начинал профессиональную карьеру в мини-футболе, где выступал за клуб «Новая генерация» из Ухты. С лета 2021 года он играл за «Уфу».

Эгаш Касинтура
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
Курбан Бердыев
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