Кассьерра и Кордоба показали второй результат в истории РПЛ по голам легионеров из одной страны

Сегодня, 00:45
В тройку лучших бомбардиров чемпионата России-2023/24 вошли сразу два представителя Колумбии.
Матео Кассьерра из «Зенита» отличился 21 раз, а нападающий «Краснодара» Джон Кордоба — 15. В сумме колумбийцы забили 36 голов, что стало вторым в истории результатом для дуэтов легионеров.
Кассьерра и Кордоба подвинули бразильские дуэты Веллитон-Алекс и Малком-Вендел, уступив только фантастическому ивуарийскому рекорду пары Сейду Думбия-Ласина Траоре, который, правда, был установлен в удлиненном сезоне.
Лучшие бомбардирские результаты легионерских дуэтов
|
Сезон
|
Страна
|
Игроки (Клуб, голы)
|
Голы
|
2011/12
|
Кот-д'Ивуар
|
Сейду Думбия (ЦСКА, 28), Ласина Траоре (Кубань, 18)
|
46
|
2023/24
|
Колумбия
|
Матео Кассьерра (Зенит, 21), Джон Кордоба (Краснодар, 15)
|
36
|
2009
|
Бразилия
|
Веллитон (Спартак, 21), Алекс (Спартак, 12)
|
33
|
2022/23
|
Бразилия
|
Малком (Зенит, 23), Вендел (Зенит, 8)
|
31
|
1992
|
Азербайджан
|
Вели Касумов (Спартак/Динамо, 16), Назим Сулейманов (Спартак Вл, 12)
|
28
|
1999
|
Грузия
|
Георгий Деметрадзе (Алания, 22), Заза Джанашия (Локомотив, 6)
|
28
|
2010
|
Бразилия
|
Веллитон (Спартак, 19), Вагнер Лав (ЦСКА, 9)
|
28
|
2007
|
Бразилия
|
Вагнер Лав (ЦСКА, 13), Жо (ЦСКА, 13)
|
26
|
2008
|
Бразилия
|
Вагнер Лав (ЦСКА, 20), Веллитон (Спартак, 6)
|
26
|
2013/14
|
Бразилия
|
Халк (Зенит, 16), Вандерсон (Краснодар, 10)
|
26
|
2020/21
|
Швеция
|
Джордан Ларссон (Спартак, 15), Маркус Берг (Краснодар, 9)
|
24