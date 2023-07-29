Кассьерра назвал незаслуженным результат матча «Ростов» — «Зенит»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра недоволен результатом матча с «Ростовом» (1:1) во 2-м туре РПЛ.

«Мы заслуживали победы. У нас было и владение мячом, и создавали моменты. Хотели победить очень сильно. К сожалению, в концовке победа ускользнула. Но такое случается — нужно отпустить это и готовиться к «Динамо».

Они [игроки «Ростова»] действительно много навешивали в штрафную, но не так много вреда создавали. Пытались сравнять счет, не удалось это сделать с игры. На последних минутах заработали пенальти и все-таки сравняли. Но я считаю, что ничья — не совсем заслуженный результат», — цитирует игрока пресс-служба питерцев.

«Зенит» и «Ростов» набрали по 4 очка и лидируют в турнирной таблице РПЛ.

В 3-м туре команда Семака дома примет «Динамо» 6 августа. Команда Валерия Карпина отправится в гости к «Крыльям Советов» 5-го числа.