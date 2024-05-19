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Кассьерра оформил первый пента-трик в РПЛ в XXI веке

Кирилл Бурдаков
Статистик
Матео Кассьерра.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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В гостевом матче против «Ахмата» в 29-м туре РПЛ (5:1) нападающий «Зенита» Матео Кассьерра забил пять мячей.

Форвард сине-бело-голубых стал всего третьим футболистом в истории чемпионата России, которому удалось оформить пента-трик. В 1994 году суперматч удался Виктору Панченко из «КАМАЗа», в 1998-м — легенде «Ротора» Олегу Веретенникову.

Любопытно, что за последние восемь лет больше трех мячей за игру на свой счет записывали только зенитовцы — Александр Ерохин, Артем Дзюба, Малком и Матео Кассьерра.

Все футболисты, забившие более трех голов за матч в чемпионатах России:

Дата

Игрок

Клуб

Соперник

Минуты

26.03.1994

Виктор Панченко*

КАМАЗ

Спартак Вл (д) — 6:0

12', 15', 40', 60', 76'

04.04.1998

Олег Веретенников*

Ротор

Шинник (д) — 6:2

5', 17', 36', 80', 85'

19.05.2024

Матео Кассьерра*

Зенит

Ахмат (г) — 5:1*

4', 9', 44', 47', 51'

11.09.1992

Вели Касумов

Динамо

Асмарал (д) — 6:2

37', 44', 46', 70'

09.04.1994

Валерий Масалитин

Спартак

Крылья Советов (д) — 5:0

10', 26', 31', 82'

02.10.1994

Андрей Тихонов

Спартак

Крылья Советов (г) — 6:2

15', 35', 70', 88'

17.07.1996

Александр Маслов

Ростсельмаш

КАМАЗ (д) — 7:2

30', 65', 69', 71'

09.11.1997

Максим Ромащенко

Динамо

КАМАЗ (д) — 6:1

55', 58', 77', 81'

09.09.1998

Александр Ширко

Спартак

Тюмень (д) — 7:0

12', 29', 65', 89'

08.11.2001

Антон Хазов

Динамо

Факел (д) — 6:2

1', 10', 12', 72'

26.03.2006

Жо

ЦСКА

Шинник (д) — 5:1

49', 58', 80', 85'

10.11.2008

Вагнер Лав

ЦСКА

Москва (д) — 4:1

6', 23', 54', 61'

10.04.2016

Федор Смолов

Краснодар

Уфа (д) — 6:0

18', 45', 56', 61'

13.05.2018

Александр Ерохин

Зенит

СКА-Хабаровск (д) — 6:0

38', 49', 60', 78'

16.05.2021

Артем Дзюба

Зенит

Тамбов (г) — 5:1

11', 55', 72', 74'

29.04.2023

Малком

Зенит

Крылья Советов (г) — 5:1

19', 55', 68', 74'

* Забили по пять голов.

Матео Кассьерра
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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