Кассьерра оформил первый пента-трик в РПЛ в XXI веке

Сегодня, 20:45
В гостевом матче против «Ахмата» в 29-м туре РПЛ (5:1) нападающий «Зенита» Матео Кассьерра забил пять мячей.
Форвард сине-бело-голубых стал всего третьим футболистом в истории чемпионата России, которому удалось оформить пента-трик. В 1994 году суперматч удался Виктору Панченко из «КАМАЗа», в 1998-м — легенде «Ротора» Олегу Веретенникову.
Любопытно, что за последние восемь лет больше трех мячей за игру на свой счет записывали только зенитовцы — Александр Ерохин, Артем Дзюба, Малком и Матео Кассьерра.
Все футболисты, забившие более трех голов за матч в чемпионатах России:
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Минуты
|
26.03.1994
|
Виктор Панченко*
|
КАМАЗ
|
Спартак Вл (д) — 6:0
|
12', 15', 40', 60', 76'
|
04.04.1998
|
Олег Веретенников*
|
Ротор
|
Шинник (д) — 6:2
|
5', 17', 36', 80', 85'
|
19.05.2024
|
Матео Кассьерра*
|
Зенит
|
Ахмат (г) — 5:1*
|
4', 9', 44', 47', 51'
|
11.09.1992
|
Вели Касумов
|
Динамо
|
Асмарал (д) — 6:2
|
37', 44', 46', 70'
|
09.04.1994
|
Валерий Масалитин
|
Спартак
|
Крылья Советов (д) — 5:0
|
10', 26', 31', 82'
|
02.10.1994
|
Андрей Тихонов
|
Спартак
|
Крылья Советов (г) — 6:2
|
15', 35', 70', 88'
|
17.07.1996
|
Александр Маслов
|
Ростсельмаш
|
КАМАЗ (д) — 7:2
|
30', 65', 69', 71'
|
09.11.1997
|
Максим Ромащенко
|
Динамо
|
КАМАЗ (д) — 6:1
|
55', 58', 77', 81'
|
09.09.1998
|
Александр Ширко
|
Спартак
|
Тюмень (д) — 7:0
|
12', 29', 65', 89'
|
08.11.2001
|
Антон Хазов
|
Динамо
|
Факел (д) — 6:2
|
1', 10', 12', 72'
|
26.03.2006
|
Жо
|
ЦСКА
|
Шинник (д) — 5:1
|
49', 58', 80', 85'
|
10.11.2008
|
Вагнер Лав
|
ЦСКА
|
Москва (д) — 4:1
|
6', 23', 54', 61'
|
10.04.2016
|
Федор Смолов
|
Краснодар
|
Уфа (д) — 6:0
|
18', 45', 56', 61'
|
13.05.2018
|
Александр Ерохин
|
Зенит
|
СКА-Хабаровск (д) — 6:0
|
38', 49', 60', 78'
|
16.05.2021
|
Артем Дзюба
|
Зенит
|
Тамбов (г) — 5:1
|
11', 55', 72', 74'
|
29.04.2023
|
Малком
|
Зенит
|
Крылья Советов (г) — 5:1
|
19', 55', 68', 74'
* Забили по пять голов.