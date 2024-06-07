Кассьерра признан лучшим игроком «Зенита» в мае и июне

Колумбийский форвард Матео Кассьерра признан лучшим игроком «Зенита» в мае и июне по итогам голосования болельщиков, сообщается на сайте петербургского клуба.

В мае и июне нападающий сыграл в шести встречах. В гостевом матче с «Ахматом» 27-летний футболист оформил пента-трик.

В сезоне-2023/24 Кассьерра принял участие в 38 играх сине-бело-голубых во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал восемь результативных передач. Колумбиец стал лучшим бомбардиром минувшего розыгрыша РПЛ.