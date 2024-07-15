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Сегодня, 21:48

Кассьерра: «Я готов к конкуренции с Соболевым»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Зенита» Матео Кассьерра поделился мнением о возможном переходе Александра Соболева из «Спартака».

«Соболев в «Зените»? Я ничего не слышал об этом. Это хороший игрок. Конкуренция с ним? Конечно, я готов», — приводит слова Кассьерры «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Соболев близок к переходу в «Зенит». Однако 10 июля появилась информация о том, что клубы не смогли договориться о трансферной стоимости 27-летнего игрока.

Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года. В минувшем сезоне форвард принял участие в 34 матчах за московскую команду во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и сделал 9 результативных передач.

Источник: РБ Спорт
Александр Соболев
Матео Кассьерра
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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