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Сегодня, 16:37

Кассьерра рассказал о соперничестве с Тюкавиным и Кордобой за звание лучшего форварда РПЛ

Виктория Кравченко
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Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра поделился мнением о соперничестве с Константином Тюкавиным и Джоном Кордобой за звание лучшего форварда РПЛ.

«Соперничество с Тюкавиным? Он забил 17 голов в сезоне, а я 24 мяча. Но Константин отличный футболист, как и Кордоба, который тоже отличился большим количеством голов. Считаю ли я себя лучшим форвардом в лиге? Не знаю, я забил больше всех мячей, стал лучшим бомбардиром, остальное решать уже не мне», — цитирует Кассьерру Legalbet.

В минувшем сезоне Кассьерра провел за «Зенит» 38 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал восемь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего колумбийского форварда в 11 миллионов евро.

Источник: https://legalbet.ru/news/kasserra-o-luchshem-forvarde-rpl-tyukavin-i-kordoba/
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