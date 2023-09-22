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Сегодня, 11:31

Кассьерра — о конкуренции с Сергеевым: «Самое важное, что и Ваня забивает, и я»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Форвард «Зенита» Матео Кассьерра на пресс-конференции перед матчем 9-го тура РПЛ с «Локомотивом» поделился мнением о конкуренции с Иваном Сергеевым.

— В прошлом сезоне вы с Иваном Сергеевым в основном играли по очереди, сейчас иногда играете вместе. Как делите полномочия на поле, как общаетесь вне поля?

— Действительно, в прошлом сезоне было так, в этом — немного иначе. Мы действуем на поле вдвоем, нам хорошо удается это делать. Самое важное, что и Ваня забивает, и я забиваю. Это самое главное — продолжать набирать очки, побеждать, чтобы и он, и я забивали и помогали команде. А общение и с ним, и со всеми партнерами по команде у меня очень хорошее. В «Зените» собраны все профессионалы, общаться с ними и взаимодействовать легко как на поле, так и за его пределами. Самое главное, чтобы каждый продолжал вносить свою лепту в общее дело.

В текущем сезоне 26-летний колумбиец провел 13 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи. На счету 28-летнего россиянина 6 голов и передача в 11 играх.

Иван Сергеев
Матео Кассьерра
ФК Зенит
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