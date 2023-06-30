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Сегодня, 11:41

Кассьерра рассказал об ожиданиях от участия «Зенита» в Кубке PARI Премьер

Гоша Чернов
Корреспондент
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Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра рассказал о своем состоянии после прибытия в Санкт-Петербург. Он признался, что рад вернуться в команду.

— Я счастлив вернуться сюда. Сейчас мы проводим очень насыщенную подготовку к Суперкубку против ЦСКА и товарищеским играм, которые нас ждут. Новый сезон — новые ожидания.

— Чего ожидаете от турнира с «Фенербахче», «Нефтчи» и «Црвеной Звездой»?

— Это будет мой первый товарищеский турнир вместе с «Зенитом», потому что в прошлом году я приехал чуть позже и не успел на кубок. Думаю, что это очень хорошая подготовка к матчу против ЦСКА, постараемся проявить себя.

— Успели ли отдохнуть?

— Отдохнуть успел. Может быть, не до конца успел восстановить режим сна, потому что вернулся на днях, а часовые пояса все-таки разные. Но ничего, чувствую себя хорошо, настраиваюсь и хочу помочь команде.

— Что вы думаете о соперниках по турниру?

— Все матчи будут сложными. И в прошлом сезоне мы встречались с «Црвеной Звездой», а с «Фенербахче» играли весной. Это сильные команды, ведущие клубы своих национальных чемпионатов. Нам будет тяжело, но постараемся показать свой максимум.

Ранее футболист вернулся из расположения сборной Колумбии.

С 1 по 9 июля «Зенит» будет принимать участие в Кубке PARI Премьер, который пройдет в Санкт-Петербурге. Сине-бело-голубые сыграют против «Нефтчи» (1 июля), «Црвены Звезды» (4 июля) и «Фенербахче» (9 июля).

Матео Кассьерра
ФК Зенит
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