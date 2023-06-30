Кассьерра рассказал об ожиданиях от участия «Зенита» в Кубке PARI Премьер

Сегодня, 11:41
Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра рассказал о своем состоянии после прибытия в Санкт-Петербург. Он признался, что рад вернуться в команду.
— Я счастлив вернуться сюда. Сейчас мы проводим очень насыщенную подготовку к Суперкубку против ЦСКА и товарищеским играм, которые нас ждут. Новый сезон — новые ожидания.
— Чего ожидаете от турнира с «Фенербахче», «Нефтчи» и «Црвеной Звездой»?
— Это будет мой первый товарищеский турнир вместе с «Зенитом», потому что в прошлом году я приехал чуть позже и не успел на кубок. Думаю, что это очень хорошая подготовка к матчу против ЦСКА, постараемся проявить себя.
— Успели ли отдохнуть?
— Отдохнуть успел. Может быть, не до конца успел восстановить режим сна, потому что вернулся на днях, а часовые пояса все-таки разные. Но ничего, чувствую себя хорошо, настраиваюсь и хочу помочь команде.
— Что вы думаете о соперниках по турниру?
— Все матчи будут сложными. И в прошлом сезоне мы встречались с «Црвеной Звездой», а с «Фенербахче» играли весной. Это сильные команды, ведущие клубы своих национальных чемпионатов. Нам будет тяжело, но постараемся показать свой максимум.
Ранее футболист вернулся из расположения сборной Колумбии.
С 1 по 9 июля «Зенит» будет принимать участие в Кубке PARI Премьер, который пройдет в Санкт-Петербурге. Сине-бело-голубые сыграют против «Нефтчи» (1 июля), «Црвены Звезды» (4 июля) и «Фенербахче» (9 июля).