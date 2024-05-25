Кассьерра стал лучшим бомбардиром РПЛ сезона-2023/34

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра стал лучшим бомбардиром РПЛ сезона-2023/24.

В чемпионате России 27-летний футболист провел 28 матчей и забил 21 гол. петербуржцы в шестой раз подряд стали победителями турнира.

Второе место в списке лучших бомбардиров разделили нападающий «Динамо» Константин Тюкавин и форвард «Краснодара» Джон Кордоба. У обоих по 15 мячей.

В прошлом сезоне лучшим бомбардиром РПЛ стал бразилец Малком (23 гола), выступавший за «Зенит». Рекорд по количеству забитых мячей за сезон принадлежит экс-игроку ЦСКА Сейду Думбья (28 мячей).