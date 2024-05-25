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Кассьерра стал лучшим бомбардиром РПЛ сезона-2023/34

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Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра стал лучшим бомбардиром РПЛ сезона-2023/24.
В чемпионате России 27-летний футболист провел 28 матчей и забил 21 гол. петербуржцы в шестой раз подряд стали победителями турнира.

Второе место в списке лучших бомбардиров разделили нападающий «Динамо» Константин Тюкавин и форвард «Краснодара» Джон Кордоба. У обоих по 15 мячей.

В прошлом сезоне лучшим бомбардиром РПЛ стал бразилец Малком (23 гола), выступавший за «Зенит». Рекорд по количеству забитых мячей за сезон принадлежит экс-игроку ЦСКА Сейду Думбья (28 мячей).

Матео Кассьерра
РПЛ
ФК Зенит
Константин Тюкавин
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