Кассьерра высказался о чемпионстве «Зенита» в прошедшем сезоне

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра высказался о чемпионстве команды в прошедшем сезоне.

«Это большое счастье. В последний раз принимал непосредственное участие в завоевании титула еще во времена выступлений за «Депортиво» из Кали. Когда «Расинг» брал золото, я практически не выходил на поле, а выиграть что-либо в составе «Аякса» не удалось, поэтому трофей РПЛ значит для меня очень многое. У этого триумфа очень сладкий вкус, учитывая, как складывался и этот сезон, и путь, который я проделал в целом. Но я не хочу останавливаться на достигнутом. Мне хочется продолжать коллекционировать трофеи и кубки, чтобы это становилось доброй традицией», — приводит слова Кассьерры RT.

«Зенит» становился чемпионом России в пяти последних сезонах подряд.