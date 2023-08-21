Кассьерра высказался об уходе Малкома из «Зенита»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра высказался об уходе бразильского форварда Малкома из команды, а также назвал цель сине-бело-голубых на текущий сезон.

«Мне сложно сказать, в чем была причина неудачного старта команды. Но самое важное состоит в том, что мы выиграли в важном матче против «Спартака». Теперь необходимо отдохнуть и продолжить в том же духе. Мы готовы бороться за титул. Мы — «Зенит». Впереди еще много матчей для того, чтобы подняться вверх по турнирной таблице и закрепиться на первом месте. Мы будем работать усиленно, чтобы добиться этой цели. Конечно, уход Малкома сказался на команде, он хороший игрок. Я скучаю по нему, но он уже в Саудовской Аравии и наслаждается в новой команде», — приводит слова Кассьерры Metaratings.ru.

«Зенит» набрал 10 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 9 баллами находится на шестой строчке.

В 6-м туре РПЛ сине-бело-голубые примут «Урал» 26 августа, а красно-белые в этот же день сыграют дома с «Ахматом».