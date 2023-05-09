Кассьерра заявил, что летом останется в «Зените»

Форвард «Зенита» Матео Кассьерра высказался о единственном забитом мяче в чемпионате, а также прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Црвены Звезды».

«Знаю, что болельщики задают много вопросов насчет моих голов, я сам хочу забивать больше, но пока отличился лишь один раз. В прошлом сезоне я забил много, в этом пока не получается, но для меня, если честно, самое главное — наслаждаться моментом в клубе, достигать результата. Если у меня будет возможность забивать, буду только рад, если нет, буду продолжать работать. Футбол — ежедневная работа, шансы у меня еще будут. Никаких проблем нет. СМИ писали, что у меня было предложение от «Црвены Звезды»? Да, я видел это. Я сфокусирован на игре за «Зенит», я тут счастлив, как и моя семья. Это самое главное. Считаю ли «Спартак» конкурентом? Против них всегда сложно играть, самое важное — мы их побеждаем. Не знаю, будут ли они конкурировать с нами в следующем сезоне. Сейчас мы наслаждаемся победой, а что будет в следующем чемпионате, узнаем ближе к делу. Я точно останусь в «Зените» на следующий сезон, летом не хочу уходить. Как я уже сказал, моя семья счастлива в этой стране. Я люблю Россию, меня тренирует лучший тренер страны, чувствую себя защищенным здесь», — приводит слова Кассьерры «РБ Спорт».

«Зенит» за четыре тура до конца сезона гарантировал себе победу в чемпионате России, обыграв в матче 26-го тура РПЛ московский «Спартак» со счетом 3:2. Подопечные Семака набрали 64 очка и стали недосягаемыми для преследователей. У московского ЦСКА, занимающего второе место в турнирной таблице, 51 очко.

Для «Зенита» победа в чемпионате страны стала пятой подряд и десятой в истории, благодаря чему клуб получил вторую звезду на своей эмблеме.