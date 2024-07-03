Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:37

Кассьерра заявил, что не собирается покидать «Зенит»

Telegram Дзен

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра сообщил, что не хочет уходить из «Зенита». Ранее стало известно об интересе к футболисту со стороны турецкого «Фенербахче».

«Сейчас я не думаю о каких-то трансферных слухах, касающихся меня. Я сосредоточен только на предстоящем матче за Суперкубок России. У меня контракт с «Зенитом». И я не рассматриваю вариант с уходом из команды», — сказал Кассьерра Metaratings.

В сезоне-2023/2024 футболист сыграл 38 матчей во всех турнирах, забил 24 мяча и сделал 8 результативных передач. Контракт Кассьерры с «Зенитом» рассчитан до 2025 года. Сине-бело-голубые в сезоне-2023/24 выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

Источник: Metaratings.ru
Матео Кассьерра
ФК Зенит
ФК Фенербахче
Обсудить
Читайте также
Чемпион мира по легкой атлетике Жак Фрайтаг найден мертвым в ЮАР
Вратарь Турции выдал огненный сейв в компенсированное время
Суд вынес приговор пытавшимся вступить в ВСУ сыновьям священника Ащеулова
В России впервые могут отказаться от трансляций Олимпиады
Американист оценил вероятность замены Байдена на Мишель Обаму на выборах в США
Ребенок утонул в бассейне оздоровительного комплекса в Алтайском крае
Популярное видео
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
«Динамо» по пенальти проиграло «Партизану» в Братском кубке
«Акрон» разгромил кипрский клуб со счетом 7:0
«Ростов» обыграл махачкалинское «Динамо» в товарищеском матче
Агент Сафонов: «Иностранцы действительно едут в клубы РПЛ, чтобы заработать денег»
«Динамо» — «Партизан»: смотреть трансляцию матча летнего турнира
Агент Стоцкого заявил, что «Пари НН» обещал продлить соглашение с игроком
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Семшов: «Нынешний формат РПЛ оптимальный»

«Динамо» по пенальти проиграло «Партизану» в Братском кубке