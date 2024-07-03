Кассьерра заявил, что не собирается покидать «Зенит»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра сообщил, что не хочет уходить из «Зенита». Ранее стало известно об интересе к футболисту со стороны турецкого «Фенербахче».

«Сейчас я не думаю о каких-то трансферных слухах, касающихся меня. Я сосредоточен только на предстоящем матче за Суперкубок России. У меня контракт с «Зенитом». И я не рассматриваю вариант с уходом из команды», — сказал Кассьерра Metaratings.

В сезоне-2023/2024 футболист сыграл 38 матчей во всех турнирах, забил 24 мяча и сделал 8 результативных передач. Контракт Кассьерры с «Зенитом» рассчитан до 2025 года. Сине-бело-голубые в сезоне-2023/24 выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.