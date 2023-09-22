Кассьерра — об игре с «Локомотивом»: «Готовы к тому, что нас ждет непростой матч»

Форвард «Зенита» Матео Кассьерра поделился ожиданиями от матча 9-го тура РПЛ против «Локомотива».

«Очень сложный матч нас ждет, «Локомотив» — очень квалифицированная команда, обладающая большим количеством хороших игроков. В прошлом сезоне дома мы победили, в гостях была очень сложная и равная игра, в конце концов нам удалось увезти из Москвы три очка — это очень важно. Сейчас мы готовы к тому, что нас ждет непростой матч. Мы должны выложиться на максимум, чтобы набрать три очка», — сказал Кассьерра.

Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдет 24 сентября в Петербурге и начнется в 16:30 мск.