Кастаньо может подписать с «Краснодаром» контракт на три года

Полузащитник «Крус Асуля» и сборной Колумбии Кевин Кастаньо в ближайшее время может стать игроком «Краснодара», сообщает AS. Соглашение будет рассчитано на три года.

По данным источника, сумма трансфера составит от 7 до 8 миллионов долларов.

В сезоне-2023/24 футболист провел 13 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. В составе сборной Колумбии он дебютировал в январе 2023 года, он провел за национальную команду уже семь матчей.

«Краснодар» ушел на зимний перерыв на первом месте в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 38 очков за 18 матчей.

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