Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:35

Кастаньо может подписать с «Краснодаром» контракт на три года

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Полузащитник «Крус Асуля» и сборной Колумбии Кевин Кастаньо в ближайшее время может стать игроком «Краснодара», сообщает AS. Соглашение будет рассчитано на три года.

По данным источника, сумма трансфера составит от 7 до 8 миллионов долларов.

В сезоне-2023/24 футболист провел 13 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. В составе сборной Колумбии он дебютировал в январе 2023 года, он провел за национальную команду уже семь матчей.

«Краснодар» ушел на зимний перерыв на первом месте в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 38 очков за 18 матчей.

Трансферы РПЛ: новый бразилец для «Зенита», кого подпишут «Краснодар» и «Спартак»?

ФК Краснодар
1
0
Читайте также
Елизавета Арзамасова и Илья Авербух воспитывают сына
Биография Ильи Авербуха: карьера и жизнь после спорта известного постановщика и продюсера
Пекинский аэропорт не стал принимать и обслуживать рейсы компании «Россия»
Что известно о смерти девочки в поезде Тюмень-Адлер. Главное
Казахстан экстрадирует в Россию сотрудника F.A.C.C.T.
Девушка упала с девятого этажа в Уфе во время свидания
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Гарре сообщил, что ничего не знает об интересе «Зенита» и «Удинезе»

В РФС не исключили работу белорусских арбитров на матчах РПЛ