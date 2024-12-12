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12 декабря, 23:50

Кастаньо заявил, что ему очень нравится жить в Краснодаре

Владислав Маслов
Корреспондент
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Полузащитник «Краснодара» Кевин Кастаньо высказался об адаптации в новом для себя городе и команде.

«В Краснодаре сейчас я чувствую себя хорошо — город, стадион, мне все здесь нравится. Адаптация в России прошла успешно. Ждем возобновления чемпионата», — сказал Кастаньо «РБ Спорт».

Кастаньо выступает за клуб с января 2024 года. В нынешнем сезоне он провел 21 матч во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 4 голевые передачи. Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2028 года.

Источник: РБ Спорт
ФК Краснодар
Кевин Кастаньо
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