Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:37

Кавазашвили: «Гол Зиньковского можно выставить на соревнование в Европе на лучший мяч сезона»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ничью в матче 13-ого тура РПЛ, в котором красно-белые играли с ЦСКА (2:2).

«Ничья — это закономерный результат для обеих команд, если бы кто-то из них выиграл — это было бы несправедливо. Это был показательный матч. Гол Зиньковского можно выставить на соревнование в Европе на лучший мяч сезона. Второй мяч, который забил Соболев, был настолько технично сделан. Он ворвался по левому флангу и так закрутил мяч, что даже такой опытный вратарь, как Игорь Акинфеев не смог взять этот матч. Но Игоря нельзя обвинить, он действительно старался», — сказал Кавазашвили «СЭ».

16 октября в матче ЦСКА — «Спартак» в составе красно-белых голы забили Александр Соболев и Антон Зиньковский. За армейцев дубль оформил Федор Чалов.

«Спартак» с 26 очками в 13 матчах поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА идет на третьей строчке с 25 очками в 13 играх, опережая «Ростов» по дополнительным показателям.

Анзор Кавазашвили
Антон Зиньковский
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
4
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
На актера Смольянинова составлен протокол о дискредитации российской армии
Начальника мобилизационного управления Петербурга освободили от должности
Адвокат заявил об отъезде Овсянниковой в одну из стран Европы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

«Ростов» обратился к председателю ЭСК РФС Каманцеву по матчу с «Уралом»

Личка назвал Сычевого одним из лучших нападающих в РПЛ