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Сегодня, 23:09

Кавазашвили: «Малком и Клаудиньо довольны жизнью в России, поэтому решили получить паспорта»

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Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал получение гражданства РФ игроками «Зенита» Малкомом и Клаудиньо. Ранее соответствующий указ 24 февраля подписал президент России Владимир Путин.

«Стоит ли «Спартаку» приложить усилия, чтобы Промес получил российский паспорт? Я не могу говорить ни за «Спартак», ни за Промеса. Это было бы исключительно его решение. Что касается Малкома и Клаудиньо, то государство посчитало нужным дать паспорт гражданам другой страны. Такие шаги всегда приветствуются, когда иностранцы хотят принять наше гражданство. Почему? Потому что они верят нашей стране, и довольны жизнью здесь, и это прекрасно», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года, за это время провел 98 официальных матчей во всех турнирах, забил 31 мяч и отдал 27 голевых передач.

Трансфер Клаудиньо из «Брагантино» произошел в августе 2021-го, на его счету 13 голов и 16 результативных пасов в 50 встречах в составе питерцев.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anzor-kavazashvili-malkom-i-klaudin-o-dovol-ny-zhizn-yu-v-rossii-poe-tomu-reshili-poluchit-pasporta/
Анзор Кавазашвили
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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