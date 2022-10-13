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Сегодня, 17:46

Кавазашвили надеется, что «Спартак» обыграет ЦСКА в дерби

Иван Торопцев
Корреспондент

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили надеется на победу красно-белых в матче 13-го тура РПЛ против ЦСКА.

«Я — болельщик «Спартака». Поэтому я думаю, что красно-белые выиграют в дерби. При этом я не представляю, с какой ноги в день игры встанут ведущие футболисты команды: Соболев и Промес. Я не знаю. Мотивация у всех одинаковая, что у ЦСКА, что у «Спартака». Победа, вперед!
Деньги платят всем одинаково большие, поэтому ни один футболист не будет болтаться просто так. Каждый хочет прокормить свою семью, а также показать, что умеет играть футбол. Сейчас, может, и нет большого стремления попасть в сборную России, потому что у национальной команды спарринг-партнеры не очень серьезные. В настоящий момент нужно просто хорошо выступать в чемпионате», — приводит Betonmobile слова Кавазашвили.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится в Москве в воскресенье, 16 октября. Начало — в 20.00 (мск).

Источник: https://betonmobile.ru/kavazashvili-nadeetsya-na-pobedu-spartaka-v-derbi-s-tsska
Анзор Кавазашвили
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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