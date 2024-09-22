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Сегодня, 22:57

Кавазашвили назвал Дзюбу величайшим мастером российского футбола

Алина Савинова
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Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил перспективы форварда Артема Дзюбы в «Акроне».

«Переход Дзюбы в «Акрон» — это не просто шумовой эффект в нашем футболе. В тольяттинской команде Артем будет сверхполезен. Он величайший мастер российского футбола, хорошо соображает на поле и ничего лишнего не делает. Да, Дзюба теперь меньше двигается из-за возраста, но за счет зрячих, нацеленных пасов он будет очень полезен «Акрону». Он еще внесет весомый вклад в наш футбол», — цитирует Кавазашвили Metaratings.ru.

36-летний Дзюба в сентябре подписал контракт с тольяттинской командой до конца сезона-2024/25. В двух матчах за «Акрон» он сделал три результативные передачи.

Источник: Metaratings.ru.
Анзор Кавазашвили
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Акрон

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