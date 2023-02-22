Кавазашвили назвал Галицкого великим человеком

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поздравил футбольный клуб «Краснодар» с 15-летием.

«Какое замечательное событие, просто супер. Я обожаю Сережу, он — великий человек. Его дела говорят сами за себя. Своим умом он достиг огромных возможностей. Не жалея своих денег, он создал на Юге России самый лучший футбольный институт, где дети с большой радостью приходят на тренировки. Только за одного Сафонова нужно Сергея крепко обнимать и целовать. А сколько еще ребят играет в РПЛ, которые прошли через школу «Краснодара». От всей души их поздравляю», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

22 февраля 2008 года российский бизнесмен Сергей Галицкий объявил о создании ФК «Краснодар».

«Краснодар» в 17 матчах российской премьер-лиги набрал 25 очков и ушел на зимнюю паузу на восьмой строчке турнирной таблицы.