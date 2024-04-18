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Сегодня, 20:07

Кавазашвили назвал Максименко одним из лучших вратарей РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил игру голкипера красно-белых Александра Максименко.

17 апреля «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» (0:0) в ответном полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Феноменально. Что вкладываю в это понятие? Вы можете любой эпитет подобрать, которым можно похвалить человека. Один из лучших вратарей на данный момент в нашем чемпионате. Не могу сказать, прям лучший или нет. Не могу себе этого позволить. У нас на данный момент четыре лучших вратаря: Акинфеев, Сафонов, Максименко и Лантратов», — приводит слова Кавазашвили «Спорт День за Днем».

В текущем сезоне 26-летний вратарь сыграл за «Спартак» 22 матча во всех турнирах и пропустил 23 гола. На его счету 8 игр на ноль. Контракт Максименко с красно-белыми рассчитан до лета 2025 года.

Источник: Спорт День за Днем
Александр Максименко
Анзор Кавазашвили
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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