Кавазашвили назвал Максименко одним из лучших вратарей РПЛ

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил игру голкипера красно-белых Александра Максименко.

17 апреля «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» (0:0) в ответном полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Феноменально. Что вкладываю в это понятие? Вы можете любой эпитет подобрать, которым можно похвалить человека. Один из лучших вратарей на данный момент в нашем чемпионате. Не могу сказать, прям лучший или нет. Не могу себе этого позволить. У нас на данный момент четыре лучших вратаря: Акинфеев, Сафонов, Максименко и Лантратов», — приводит слова Кавазашвили «Спорт День за Днем».

В текущем сезоне 26-летний вратарь сыграл за «Спартак» 22 матча во всех турнирах и пропустил 23 гола. На его счету 8 игр на ноль. Контракт Максименко с красно-белыми рассчитан до лета 2025 года.