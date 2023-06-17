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Кавазашвили — о работе Абаскаля в «Спартаке»: «Первый сезон и особенно первый круг был просто великолепным»

Алина Савинова
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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о работе Гильермо Абаскаля на посту главного тренера московского клуба.

«Оценка работы Абаскаля? Думаю, что первый сезон и особенно первый круг был просто великолепным. В первом круге команда играла постоянно одним составом, и в большинстве своем играли россияне, свои воспитанники. Но к концу первого круга пошли травмы, начались перестановки, потом появились новые иностранные футболисты, которые не оправдали возложенных на них надежд», — приводит Betonmobile.ru слова Кавазашвили.

Также он высказался о возможном уходе Евгения Мележикова с поста генерального директора московской команды.

«На мой взгляд, уход Мележикова из «Спартака» может сыграть отрицательную роль. У него был прекрасный контакт с Абаскалем, а когда генеральный директор и тренер имеют общие мысли, то это всегда приносит успех. Я с Мележиковым очень дружу и сожалею, что мой друг больше не работает генеральным директором «Спартака», — добавил специалист.

Абаскаль возглавил московскую команду летом 2022 года. В феврале «Спартак» продлил контракт с испанским специалистом до лета 2025-го. По итогам сезона-2022/23 красно-белые стали бронзовыми призерами чемпионата России.

Источник: https://betonmobile.ru/kavazashvili-o-rabote-abaskalya-pervyiy-sezon-i-osobenno-pervyiy-krug-byil-prosto-velikolepnyim
Анзор Кавазашвили
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ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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