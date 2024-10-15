Кавазашвили не стал выделять лучшего игрока РПЛ на старте сезона

Бывший футболист сборной СССР Анзор Кавазашвили объяснил, почему не хочет выделять лучшего игрока РПЛ после первой трети сезона.

«Удивляться пока не хочу и выделять кого-то. Когда заранее кого-то определяешь, всегда плачевно отражается на этом человеке. Закончится первый круг, будем давать свои высказывания», — цитирует Кавазашвили Vrpognoze.ru.

После 11 туров с 27 очками в чемпионате лидирует «Краснодар», опережающий «Локомотив» по дополнительным показателям. «Зенит» (26 очков) занимает третью позицию.