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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 11:27

Кавазашвили не стал выделять лучшего игрока РПЛ на старте сезона

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший футболист сборной СССР Анзор Кавазашвили объяснил, почему не хочет выделять лучшего игрока РПЛ после первой трети сезона.

«Удивляться пока не хочу и выделять кого-то. Когда заранее кого-то определяешь, всегда плачевно отражается на этом человеке. Закончится первый круг, будем давать свои высказывания», — цитирует Кавазашвили Vrpognoze.ru.

После 11 туров с 27 очками в чемпионате лидирует «Краснодар», опережающий «Локомотив» по дополнительным показателям. «Зенит» (26 очков) занимает третью позицию.

Источник: Vprognoze.ru
Анзор Кавазашвили
Футбол
РПЛ

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