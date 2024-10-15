Кавазашвили не стал выделять лучшего игрока РПЛ на старте сезона

Сегодня, 11:27
Бывший футболист сборной СССР Анзор Кавазашвили объяснил, почему не хочет выделять лучшего игрока РПЛ после первой трети сезона.
«Удивляться пока не хочу и выделять кого-то. Когда заранее кого-то определяешь, всегда плачевно отражается на этом человеке. Закончится первый круг, будем давать свои высказывания», — цитирует Кавазашвили Vrpognoze.ru.
После 11 туров с 27 очками в чемпионате лидирует «Краснодар», опережающий «Локомотив» по дополнительным показателям. «Зенит» (26 очков) занимает третью позицию.