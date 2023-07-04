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Сегодня, 14:29

Кавазашвили не уверен, что защитник «Тоттенхэма» Санчес сможет понять спартаковский дух

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Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал «СЭ» информацию о том, что красно-белые могут подписать защитника «Тоттенхэма» Дэвинсона Санчеса.

«Просто так в хорошие английские команды игроков не берут. Видимо, он имеет достаточно положительных показателей, чтобы выступать за «Тоттенхэм». В случае перехода он может помочь «Спартаку». Но я не знаю, сможет ли он влиться в коллектив и понять наших футболистов. Если Санчес — хороший футболист, но не подходит к стилю спартаковской игры, то он станет бесполезным балластом для команды.
Раньше в «Спартак» брали тех футболистов, которые стремились попасть в команду. Перед тем как взять игрока, руководство команды интересовалось его кредо. Узнавало, как он относится к клубу, как играет по техническим показателям, сможет ли создать тандем с ближайшим игроком. Нужно знать, понимает ли футболист спартаковский дух. У нас уже есть отрицательные примеры. Дуарте, Николсон, Бальде. Не хочу их хаять, но нам нужны сильные игроки. «Спартак» должен быть крепкой, монолитной командой, укомплектованной великолепными футболистами, умеющими играть с мячом», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

Санчес выступает за «Тоттенхэм» с 2017 года. В сезоне-2022/23 27-летний колумбиец провел за «шпор» 24 матча, в которых не отметился результативными действиями.

Портал Transfermarkt.com оценивает защитника в 15 миллионов евро.

Анзор Кавазашвили
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Тоттенхэм Хотспур
Давинсон Санчес
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