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6 сентября 2018, 08:46

Кавазашвили - о конфликте "Баста vs "Ростов": "В клубе нашли причину, чтобы отказаться от такого большого стадиона"

Илья ЕРОФЕЕВ
корреспондент
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Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказал мнение, что "Ростов" может использовать концерт Басты как предлог, чтобы отказаться от аренды "Ростов Арены". По его словам, за этим решением стоят менеджеры клуба.

 
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- Чем новее стадион, на котором играют футболисты, тем удобнее им, и тем лучше у них настроение. Тем более в своем городе, - цитирует Национальная служба новостей Анзор Кавазашвили. -  Я понимаю, что игроки могут устроить забастовку, если случилась какая-то провокация на стадионе. Но здесь-то! 

Футболисты должны быть рады, так что это все отговорки. И придумал их кто-то из менеджеров малого пошиба в клубе. Кто-то нашел причину, чтобы отказаться от такого большого стадиона. Я не знаю, какую арендную плату установили на игры на таких футбольных полях.

Но не бывает так, чтобы что-то новое построили, и это было дешево. Если это действительно так, и пользование этим полем дорогое, возможно, они придумали этот аргумент.

Напомним, что в "Ростове" выступают против проведения на стадионе "Ростов Арена" концерта Басты 29 сентября. По мнению руководства клуба, мероприятие может нанести непоправимый вред газону. 

Все о чемпионате России - здесь
 

Источник: http://nsn.fm/sport/futbolnye-otgovorki-kak-fk-rostov-khotel-s-pomoshhyu-basty-sekonomit.html
Анзор Кавазашвили
Сборная СССР по футболу
ФК Ростов
Василий Вакуленко (Баста)
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