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Сегодня, 21:04

Кавазашвили — о Селихове: «Ему уже давно надо было уходить из «Спартака»

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Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о намерении красно-белых расторгнуть контракт с Александром Селиховым по обоюдному согласию.

По информации «СЭ», клуб выплатит голкиперу всю зарплату за срок, остающийся до окончания контракта летом 2025 года. Сумма составляет около 700 тысяч евро.

«Ему уже давно надо было уходить из «Спартака», так как он не практически не играет в основном составе. Те редкие игры, которые ему предоставляют в кубковых матчах — это мизер для такого вратаря. Такой голкипер как Селихов не должен сидеть в запасе, ему нужно найти клуб, где он будет играть постоянно», — сказал Кавазашвили «СЭ».

В нынешнем сезоне 30-летний Селихов сыграл за «Спартак» 8 матчей, пропустив 7 голов. Трижды он отстоял свои ворота на ноль.

Денис Сафронов.

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Александр Селихов
Анзор Кавазашвили
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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