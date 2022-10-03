Кавазашвили объяснил, почему «Зенит» проигрывает в Кубке России, но занимает лидирующую позицию в РПЛ

Экс-футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили предположил, почему «Зенит» занимает лидирующую позицию в РПЛ, проигрывая при этом матчи в Кубке России.

«Зенит» — высокоорганизованная команда, внимание на которую обращает не только «Газпром», но и руководство Санкт-Петербурга и России в целом. Игроки не могут позволить себе хулиганить на поле, потому что в «Зените» играют высокопрофессиональные футболисты из Южной Америки. Наши российские парни рядом с талантливыми южноамериканцами начали проявлять свое мастерство.

Сегодня в команде возможно есть какой-то спад, но не в движении и исполнительном мастерстве. Просто сломался ведущий футболист — Клаудиньо, маленький винтик вылетел, который дал временный сбой. Это все ерунда! «Спартак» обыграл «Зенит» в Кубке, потому что москвичи превзошли их за счет трудовой дисциплины. Так что, не думайте, «Зенит» себя еще покажет. Они долго не будут на втором и третьем местах", — цитирует Betonmobile.ru Кавазашвили.

Сине-бело-голубые занимают первое место в РПЛ, набрав 29 очков. При этом команда расположилась только на третьей позиции в группе Кубка России (3 очка).