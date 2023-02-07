Кавазашвили: «Если Бальде не найдет общий язык с партнерами по «Спартаку», то ему никто не будет пасовать»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о перспективах форварда Кейта Бальде в московской команде.

«Будет ли Кейта играть в «Спартаке» и станет ли одним из ключевых игроков, как Промес? Не знаю, ничего нельзя считать заранее. Если Бальде попадает в стартовый состав, то нужно будет наблюдать. Через 1-3 игры будет ясно, сможет он играть или нет. А то взяли Мевлю, было много разговоров, но пришлось быстро отправлять его обратно.

Человек, который попадает в стартовый состав, должен выдерживать все психологически. У любого нового футболиста в клубе должна быть психологическая совместимость с командой. А если он не сможет найти общий язык со своими партнерами, то он будет один бегать и ему пас никто давать не будет», — приводит Metaratings слова Кавазашвили.

Бальде перешел в «Спартак» в августе 2022 года и подписал контракт с клубом до конца июня 2025 года. Футболист принял участие в одном официальном матче красно-белых, с 17 сентября до 5 декабря 2022 года он был дисквалифицирован за нарушение процедуры допинг-контроля в период выступлений за итальянский «Кальяри».