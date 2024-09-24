Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:37

Кавазашвили — о Латышонке: «Зенит» приобрел золотого мальчика»

Telegram Дзен

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил способности голкипера «Зенита» Евгения Латышонка, включенного в расширенный список сборной России.

— «Зенит» приобрел золотого мальчика — Евгения Латышонка. Он уже очень хорош в своем деле. Это лучший российский вратарь за последние годы. «Зенит» вообще молодцы! Они не только иностранцев покупают, но и лучших российских футболистов. «Зенит» на высочайшем уровне организовал работу на трансферном рынке. Они и лучшего российского нападающего забрали — Соболева из «Спартака», — сказал Кавазашвили Metaratings.ru.

26-летний Латышонок перешел в «Зенит» из калининградской «Балтики» в летнее трансферное окно. В девяти матчах РПЛ в сезоне-2024/25 он пропустил два мяча.

Источник: Metaratings.ru
Анзор Кавазашвили
ФК Зенит
Евгений Латышонок

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Запрет на ввоз продуктов из стран Запада привел к росту экономики России. И вот почему
Буше вернулся, «Авангард» повержен, СКА идеален. Что произошло в КХЛ 23 сентября
Разгромившего могилу Маслякова вандала увезли в психиатрическую лечебницу
ФИФА не будет отстранять сборную Израиля
Дзюдоист из Сербии рассказал об отстранении за крестное знамение
Отец отравившейся полуфабрикатами семьи из Красноярского края дал показания СК
Сегодня
Вчера
Неделя